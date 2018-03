Amber Heard: Date mit Sean Penn

Sonntag, 11. März 2018, 9:51 Uhr

Amber Heard wurde bei einem Abendessen mit Sean Penn „erwischt“. Die 31-jährige Schauspielerin und der 57-jährige Schauspieler aßen am Oscar-Wochenende am späten Abend im Sunset Tower Hotel an der Tower Bar.

Foto:: Apega/WENN.com

Ein Beobachter erzählte gegenüber der New Yorker Klatschkolumne ‚Page Six‘: „Amber Heard und Sean Penn sahen so aus, als hätten sie ein gemeinsames Date. Sie teilten sich eine Flasche Rotwein, flirteten und sahen miteinander vertraut aus, manchmal in tiefe Gespräche versunken, manchmal lachend.“ Das Abendessen der beiden fand statt, nachdem Heard bei der Oscar-Party der Hollywood-Agentur WME anwesend gewesen war. Dort wurde auch ihr Ex-Freund Elon Musk gesichtet, aber die beiden kamen nicht miteinander in Kontakt.

„Sie sah schön und glücklich aus“

Der Beobachter erzählte weiter: „Amber erschien zu dem Date mit Sean in demselben Kleid, das sie bei der WME-Party getragen hatte. Sie sah schön aus und schien glücklich zu sein, obwohl sie vermutlich zuvor vermieden hatte, auf der Party mit Elon in Kontakt zu geraten.“ Die Ex-Frau von Johnny Depp und der Chef von Tesla hatten ihre Beziehung in 2016 begonnen und sich im August 2017 getrennt. Anschließend hatten sie ihre Beziehung im Dezember wieder aufgefrischt, sich aber erst kürzlich erneut getrennt.