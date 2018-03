Eva Longoria passt nix mehr

Sonntag, 11. März 2018, 19:01 Uhr

US-TV-Star Eva Longoria verriet jetzt, wie es ihr während der Schwangerschaft wirklich geht. Nur noch wenige Monate und die Schauspielerin bringt ihr erstes Kind zur Welt. Das ist natürlich mit jeder Menge Probleme verbunden, unter anderem dass die Klamotten einfach nicht mehr passen wollen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Derzeit befindet sich der „Desperate Housewifes“-Star in Miami, Florida. Dort dreht die 42-Jährige einen einen Pilotfilm für den TV-Sender ABC. Auf Instagram postete sie daraufhin atemberaubende Strandaufnahmen und fing dabei auch einen Mann ein, der gerade am Strand entlang joggte. Dazu schrieb sie: „Ich vermisse es, am Strand zu laufen“. Tja, auch das ist im Moment nicht möglich. Ein paar Stunden später machte der Serien-Star ihren Fans dann eine Instagram-Story von sich in einem weißen Pullover mit roter Clutch. Deutlich zu sehen: ihr stetig wachsender Babybauch. „Seht ihr, dass meine Pullover nicht mehr über meinen Bauch passen?“ Longoria sprach dabei auch in die Kamera, mit wehmütigem Schmollgesicht. „Ich versuche immer wieder den Pulli runterzuziehen aber er rutscht einfach immer wieder hoch.“

Nur noch in Leggins

Wie gut, dass es für solche Fälle bequeme Leggins gibt. Und in denen läuft sie offenbar nur noch rum, wie sie kürzlich dem „People“-Magazin erzählte. „Ich werde den Rest der Schwangerschaft in Leggings verbringen“, lachte sie.

Die Schauspielerin erwartet gemeinsam mit Ehemann Jose „Pepe“ Baston einen kleinen Jungen. Im Dezember 2017 gab die hübsche Brünette die „schöne Überraschung“ bekannt. Baston hat bereits drei Kinder mit Ex-Frau Natalia Esperon.

Ein Beitrag geteilt von Eva Longoria Baston (@evalongoria) am Mär 6, 2018 um 9:22 PST

Bei den Golden Globes erschien Longoria übrigens kürzlich trotz Schwangerschaft und auch sonst ist die Schauspielerin noch immer sowohl beruflich als auch privat viel unterwegs. Am 22. März stellt sie zudem ihre eigene Fashion-Kollektion vor. Vielleicht hat sie gerade deswegen noch immer nicht geschafft, eine wichtige Entscheidung zu treffen – einen Namen für das Kind. Wir sind gespannt, ob Eva Longoria sich dafür von den neuesten, und in letzter Zeit doch sehr merkwürdigen Promi-Babynamen inspirieren lässt… (SV)