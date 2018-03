Selena Gomez und Justin Bieber: Das neuste Beziehungs-Tralala

Sonntag, 11. März 2018, 13:55 Uhr

Selena Gomez’ und Justin Biebers Beziehung befindet sich „ständig in Bewegung“. Die 25-jährige Sängerin und der ein Jahr jüngere Herzensbrecher haben ihre Liebe 2017 wieder aufleben lassen.

Dennoch stehen die ständigen Hochs und Tiefs in der Beziehung einer Weiterentwicklung im Wege. Ein angeblich „Nahestehender“ erzählte nun gegenüber ‚Hollywood Life‘ – einer Seite die sich vor allem auf’s Kommentieren oder „Zitate“ Dritter spezialisiert hat: „Ihre Beziehung befindet sich ständig in Bewegung. Wenn sie zusammen sind, beginnt immer alles super und wenn sie nicht zusammen sind vermissen sie sich immer, aber sie wollen auch ihre eigenen Leben führen.“

Es wird ja behauptet, dass die beiden immer noch zusammen sind, weil sie teilweise der Überzeugung sind, dass niemand sonst nachvollziehen kann, welchem Stress sie sich täglich ausgesetzt fühlen. Der Nahestehende erklärt weiter: „Sie schaffen es irgendwie nicht. Sie werde immer wieder Schluss machen und wieder zusammen kommen, weil sie nicht denken, dass irgendjemand sonst sie verstehen kann. Also ist es ein ständiger Kreis.“

Neue Tattoo-Bilder

Das Liebesleben der Sängerin wird angeblich auch noch durch die Meinung ihrer Mutter erschwert, die Angst davor hat, dass der ‚Sorry‘-Hitmacher ihr weh tut. Allerdings hat Selenas Mutter auch Veränderungen bei Justin festgestellt, seitdem er begonnen hat, mit ihrer Tochter eine Beziehung zu führen.

„Selenas Mutter beobachtet alles sehr genau wegen dem, was Justin am Anfang ihrer Beziehung getan hat. Das wird immer im Gedächtnis bleiben, aber sie hat auch Veränderungen in ihm festgestellt und hofft, dass sie sich fortsetzen warden. Selenas Mutter lässt die Leine ein bisschen länger, aber sie hat immer noch eine feste Hand daran, sollte Justin zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehren. Sie ist immer noch mitten drin im Geschehen, weil sie das Beste für ihre Tochter will.“

Fakt ist nur eins: Bieber postete jedenfalls bei Instagram neue Bilder mit seinem tätowierten Body.