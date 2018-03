Ann-Kathrin Brömmel: Eigenes Bademoden-Label

Montag, 12. März 2018, 11:20 Uhr

Ann-Kathrin Brömmel hat ihr neues modisches Projekt enthüllt. Dass sich die Schönheit mit Fashion auskennt, ist allgemein bekannt. Nun stellt sie ihre Qualitäten als Trendsetterin auch mit ihrer eigenen Bikini-Marke unter Beweis.

Foto: Ralf Succo/WENN.com

Die spannenden Neuigkeiten verriet die Verlobte von Mario Götze auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story schrieb sie: „Ich muss euch etwas sagen… Ich habe die letzten sieben Monate an diesem Projekt gearbeitet… Und ich bin so stolz, diesen Traum endlich Realität werden zu lassen.“ Dazu postete sie auch gleich das Logo ihres neuen Labels Vida Swim. „Ich habe meine eigene Bademodenlinie designt. Ich arbeite jetzt schon seit zehn Jahren als Bikinimodel und bin der Meinung, dass ich weiß, wie ein guter Bikini sein soll“, erklärte Ann-Kathrin.

Fans sind begeistert

Dazu verlinkte sie die Instagram-Seite von Vida Swim auch gleich, wo bereits eine Reihe von Meer- und Strandbildern Lust auf Sommer, Sonne und natürlich sexy und gut sitzende Bikinis machen. Die Fans reagierten begeistert auf das neue Projekt der 28-Jährigen. „Das ist wirklich großartig… Ich gratuliere dir. Du verkörperst das perfekt. Bin sehr gespannt, wie die Kollektion aussehen wird“, freute sich so ein Follower.

Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN (@annkathrinvida) am Feb 23, 2018 um 7:53 PST

Ein anderer kommentierte: „Ich freue mich sehr, sehr bald etwas von dir tragen zu können.“ Ann-Kathrin selbst bedankte sich herzlich über die Glückwünsche. „Mir kommt so viel Liebe entgegen. Danke für all das süße Feedback und die Liebe. Ich bin sehr glücklich“, postete sie.