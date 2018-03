Eva Longoria: Ein Koffer mit Umstandsmode von Kerry Washington

Montag, 12. März 2018, 20:27 Uhr

Eva Longorias Klamotten passen ihr nicht mehr. Die 42-Jährige erwartet gerade ihr erstes Kind mit Ehemann José Bastón. Doch auch die Schauspielerin kommt nicht drum herum, die unglückseligen Auswirkungen ihres wachsenden Babybauchs zu erfahren.

Foto: Brian To/WENN.com

Mittlerweile ist sie in ihrer Schwangerschaft so weit fortgeschritten, dass sie nicht länger in ihre Lieblingsoutfits hineinpasst. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die ‚Desperate Housewives‘-Schauspielerin in einem strahlend weißen Outfit, welches ihre Babykugel nicht mehr vollständig zu bedecken vermochte. Sie sagte: „Kann ich euch kurz zeigen, dass meine Pullover nicht mehr über meinen Bauch passen? Ich versuche sie immer wieder rüber zu ziehen, aber sie rutschen immer wieder hoch.“

Der Koffer wird einfach weitergegeben

Doch ‚Scandal‘-Schauspielerin Kerry Washington eilte ihrer Freundin schnell zu Hilfe. Sie überließ Eva ihre alte Umstandskleidung, um sie aufzumuntern und ihr dabei zu helfen, sich wohlzufühlen. Eva schätzte diese Geste so sehr, dass auch sie plant ihre Umstandsmode weiterzugeben, sobald sie ihr Kind zur Welt gebracht hat. „Sie hat mir einen Koffer voll Umstandsmode gegeben. Es ist ein Reisekoffer – er wird einfach weitergegeben. Anschließend werde ich etwas hinzufügen und ihn weiterreichen. Kerry war einfach unglaublich“, fügte sie hinzu.

Ein Beitrag geteilt von Kerry Washington (@kerrywashington) am Mär 5, 2018 um 1:11 PST

Doch nicht nur bezüglich der Umstandsmode war die 41-jährige Schauspielerin eine große Hilfe und großartige Freundin für Eva. Gegenüber ‚Access‘ verriet die brünette Schönheit, dass Kerry ihr die Grundlagen der Mutterschaft beibrachte. „Sie hat mir geholfen eine Kinderschwester zu finden und half mir herauszufinden, was eine Geburtsbegleiterin ist. Sie war eine endlose Quelle der Information“, schwärmte Eva über ihre Freundin.