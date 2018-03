Julien Bam eröffnet eigene Tanzschule

Montag, 12. März 2018, 12:57 Uhr

Mit über 4,5 Millionen YouTube-Abonnenten, über 3,7 Millionen Instagram Abonnenten und über 1,7 Millionen Twitter Followern gehört Julien Bam zu den einflussreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Jetzt verwirklicht sich das Multitalent einen langjährigen Traum und eröffnet im Kölner Mediapark mit der „Bamschool“ seine eigene Tanzschule!

Foto: WENN.com

Julien Bam erzählte zu seinem neuen Projekt: „Tanzen spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle und ist für mich seit jeher Ausdrucksform, Katalysator und Lebensphilosophie zugleich. Diese Erfahrungen möchte ich nun mit Kindern und Jugendlichen teilen und ihnen mit der ‚Bamschool‘ zu einem einzigartigen Zufluchtsort verhelfen. Ich hoffe, dass ich ihnen dadurch möglichst viel von mir weitergeben und bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Stärkung ihrer Willenskraft helfen kann.“

Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance

Der 29-jährige Creator und seine Managerin Annika Schulz haben gemeinsam mit Geschäftsführerin Birsen Kasapoglu und seinem ehemaligen Tanz-Coach Reagan Dikilu alias Sugar Rae ein Programm erarbeitet, in dem Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance eine zentrale Rolle spielen. Kinder und Jugendliche sollen dazu angeregt werden, sich aktiv in Gruppen einzugliedern und mehr Bewegung in ihr Leben zu bringen.

Foto: Gong Bao

Annika Schulz, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der „Bamschool“, sagt über das Konzept: „Beim Breakdance geht es um Ehrgeiz und die gegenseitige Motivation untereinander. Das gemeinsame Training, die Crew, die Liebe zur Musik und die Perspektive, sich durch intensives Training und entschlossene Arbeit zu verbessern, geben den Jugendlichen Rückhalt und Antrieb. Wir wollen ihnen in unserer Schule nicht nur das Tanzen und den Umgang mit dem eigenen Körper, der Ernährung und der damit verbundenen Disziplin näherbringen, sondern eben auch ein neuartiges, ganzheitliches Ausbildungsexempel offerieren, das unseren Social-Media-Background mit den Alltagsanforderungen der jungen Generation verschmilzt.“

Foto: Zeno Gaich

Weiter sagte sie: „So werden neben dem Sportangebot, auch regelmäßige Workshops abgehalten, die den richtigen Umgang mit dem Internet, fördernde Maßnahmen zur eigenen Wahrnehmung, Optimismus-Training sowie die individuelle Berufs- und Studienplatzorientierung behandeln und somit einen weiteren Mehrwert bieten.“