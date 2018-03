Kanye West: Das ist sein neuer Adidas Sneaker

Montag, 12. März 2018, 21:26 Uhr

Die Kollaboration von Adidas Originals und US-Popstar Kanye West geht in die nächste Runde und die Fans kriegen Schnappatmung. Adidas und der fashionbewusste Rapper präsentieren noch in diesem Monat den Yeezy Powerphase Core Black.

Foto: Adidas

Den stromlinienförmiger Retro-Sneaker gab es ja vor einem Jahr schon in Weiß, es folgte grau und nun ist er also schon sehr bald in Fast-Schwarz zu haben. Der Sneaker besticht durch ein weiches Obermaterial aus schwarzem Leder. Die EVA-Zwischensohle gepaart mit der Gummiaußensohle und dem Calabasas-Logo in Gold runden das Design ab.

Foto: Adidas

Ab dem 17. März 2018 ist der Sneaker für 120 Euro auf adidas.com/Yeezy in adidas Originals Flagship Stores sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Eine Übersicht der adidas Stores und Einzelhändler gibt es ebenfalls auf der Website. Reservierungen des Core Black sind vorab über die adidas Confirmed App in ausgewählten adidas Stores möglich.

Foto: Adidas

Wie bei jedem Yeezy-Produkt ist der Wiederverkaufswert deutlich höher als das ursprüngliche Angebot. Die Preisspanne bei den weiße Powerphase-Sneakers reicht laut StockX derzeit von etwa 240 bis 300 Dollar.