Lilly Becker: "Ich habe täglich eine Schachtel geraucht"

Montag, 12. März 2018, 13:28 Uhr

Lilly Becker spricht offen über ihre Alkoholprobleme und das beinahe Ehe-Aus mit Boris Becker. Das 41-jährige Model stand ihrem Ehemann Boris Becker während seiner Geldsorgen unterstützend zur Seite. Doch auch sie litt unter den Problemen ihres Mannes.

Foto: WENN.com

Die 50-jährige Tennislegende musste sich im Juni letzten Jahres einem Insolvenzverfahren stellen und wurde für bankrott erklärt. In einem Gespräch mit der ‚Daily Mail‘ öffnet sich Lilly über die schwere Zeit der beiden und was sie durchmachen musste: „Ich habe mich komplett gehen lassen: Zu viel getrunken, zu viel geraucht, bin zu häufig ausgegangen. Ich habe mich für nichts interessiert. Wodka war mein Freund. Ich habe täglich eine Schachtel geraucht. Boris hat das nicht mitbekommen, weil er selber so beschäftigt war!“

Paartherapie war die Lösung

Die Sorgen des Paares zerstörten beinahe ihre Ehe. Nachdem sich die gebürtige Niederländerin selbst nicht mehr erkannte, wusste sie, dass sie etwas ändern musste: „Genug ist genug. Niemand hat Mitleid mit dir!“ Sport, Alkoholentzug und eine Paartherapie waren die Lösung. Sie berichtete: „Wir haben eine Paartherapie gemacht, obwohl wir beide immer gedacht haben, dass wir sowas nie brauchen würden.“

Die beiden haben die Hoffnung nicht aufgegeben und es schließlich geschafft, ihre Ehe zu retten. (Bang)