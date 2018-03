Paris Hilton und Chris Zylka im Liebesglück

Montag, 12. März 2018, 18:52 Uhr

Paris Hilton ist überglücklich an der Seite von Chris Zylka. Die 37-jährige Businessfrau verlobte sich letztes Jahr mit dem ‚The Leftovers‘-Star in New York. Für sie waren es die glücklichsten Monate ihres Lebens.

Foto: Brian To/WENN.com

Auf dem roten Teppich der iHeartRadio Music Awards am Sonntag (11. März) verrät das IT-Girl gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt in meinem Leben und ich habe das Gefühl, zu glühen und ich fühle mich wie eine Frau, wie eine Erwachsene. Ich habe das Gefühl, mein Leben beginnt erst jetzt.“

Der 32-jährige Schauspieler begleitete Paris Hilton auf die glamouröse Veranstaltung und schwärmte ebenfalls von seiner Zukünftigen: „Ich glaube, sie ist die intellektuellste Frau, die ich je getroffen habe. In jeder Lebenslage nehme ich mir ihren Rat zu Herzen. Ich glaube die bessere Frage ist wohl, was ich nicht an ihr mag und da gibt es nichts.“ Der ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘-Darsteller mag es traditionell. Zuerst einmal hielt er bei Paris Hiltons Vater Richard Hilton um ihre Hand an.

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am Mär 6, 2018 um 2:39 PST

Hochzeitstermin im Sommer?

Auf dem roten Teppich fügte er hinzu: „Ich glaube am aufgeregtesten war ich, als ich ihren Vater um seinen Segen gebeten habe. Ich bin es traditionell angegangen. Ich war erst sehr nervös. Er hat es wahrscheinlich erwartet, also war es doch gar nicht so schlimm.“ Die Millionärstochter gibt schließlich noch Details zur Hochzeitsplanung preis: „Zuerst feiern wir eine Verlobungsparty, dann den Junggesellinnenabschied und dann die Hochzeit. Wir suchen immer noch nach einem Termin. Mein Bruder heiratet im Juni. Wir müssen als ein paar Monate dazwischen schieben.“