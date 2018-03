Erste Fotos: Schweden-Prinzessin überrascht mit ungewöhnlichem Namen

Montag, 12. März 2018, 14:40 Uhr

Wie die Tradition es will, gibt der König den Namen der neuen schwedischen Prinzessin bekannt. Für viele Schweden ist er allerdings eine Überraschung.

Fotos: Prinzessin Madeleine, ihr Mann Chris O’Neill und die Kinder Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas im Juli 2017 in Stockholm. Foto: Patrick Van Katwijk

Die jüngste Prinzessin im schwedischen Königshaus heißt Adrienne Josephine Alice. Diesen Namen teilte der Großvater, König Carl XVI. Gustaf, am Montag in Stockholm der Regierung mit. Die kleine Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O’Neill (43) werde außerdem Herzogin von Blekinge, einer Provinz im Süden Schwedens.

Adrienne war am Freitag in Stockholm geboren worden. Sie ist das dritte Kind von Madeleine und Christopher O’Neill und bereits das siebte Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. In der Thronfolge steht sie auf Nummer zehn – und wird daher voraussichtlich nie Königin werden.

Ein Beitrag geteilt von Princess Madeleine of Sweden (@princessmadeleineofsweden) am Mär 11, 2018 um 6:25 PDT

Name in Schweden sehr ungewöhnlich

Mit dem Rufnamen Adrienne überraschten Madeleine und Christopher O’Neill die Experten, denn er ist in Schweden sehr ungewöhnlich. Nur 292 schwedische Frauen hießen so, berichtete die Zeitung Expressen. Schon bei ihren ersten beiden Kindern, Leonore und Nicolas, hatte sich das Paar für einen Namen entschieden, der sowohl im Schwedischen, als auch im Englischen funktioniert. Denn die Familie lebt in London, O’Neill hat die amerikanische und die britische Staatsbürgerschaft. Der zweite und der dritte Namen der kleinen Prinzessin dagegen stammen aus der Familie. Josephine heißt auch Mama Madeleine mit drittem Namen. Außerdem teilt die Kleine einen Namen mit ihrer Uroma Alice Sommerlath, der Mutter von Königin Silvia. Auch Kronprinzessin Victoria trägt diesen Namen zu Ehren ihrer Großmutter.

Ein Beitrag geteilt von Princess Madeleine of Sweden (@princessmadeleineofsweden) am Mär 12, 2018 um 3:36 PDT

Verkündung live im TV

Bei der Verkündung des Namens, die live im Fernsehen übertragen wurde, beschrieb König Carl Gustaf sein jüngstes Enkelkind mit den Worten: „Sie war ungefähr 50 Zentimeter lang, wog rund 3,5 Kilo und hatte überraschenderweise dunkles Haar“.

Mama Madeleine veröffentlichte ein Foto ihrer drei Kinder zusammen: Die vierjährige Leonore und der zwei Jahre alte Nicolas sitzen auf einem Sofa, beugen sich über die kleine Prinzessin und streicheln sie mit einem Finger liebevoll am Kopf. „Leonore und Nicolas heißen ihre kleine Schwester zu Hause willkommen“, schrieb Madeleine dazu.

Am Montag feierte die Königsfamilie Adriennes Geburt mit einem Gottesdienst. Zuvor bezeugten traditionell Regierungschef Stefan Löfven, der Parlaments-Präsident, der Reichsmarschall und die Oberhofministerin die Geburt des jüngsten Royals. (dpa/KT)