Herbert Grönemeyer kündigt Arena-Tour an

Dienstag, 13. März 2018, 11:05 Uhr

Nach dem überwältigenden Erfolg seiner „Dauernd Jetzt“-Tour 2016 wird Herbert Grönemeyer mit seiner Band im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen.

Foto: Ali Kepenek

Bislang sind 13 Auftritte in großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Das Auftaktkonzert findet am 5. März 2019 in der Sparkassen-Arena-Kiel statt. Ein exklusiver Pre-Sale startet bereits am Donnerstag, den 15. März um 10:00 Uhr unter eventim.de/herbert-groenemeyer.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Samstag, den 17. März um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Herbert Grönemeyer – Arena-Tour 2019

05. März 2019 Kiel – Sparkassen-Arena-Kiel

07. März 2019 Berlin – Mercedes-Benz Arena

08. März 2019 Bremen – ÖVB – Arena

10. März 2019 Halle Westfalen – Gerry Weber Stadion

11. März 2019 Leipzig – Arena

13. März 2019 Köln – LANXESS arena

16. März 2019 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17. März 2019 Zu?rich – Hallenstadion

19. März 2019 Mu?nchen – Olympiahalle

22. März 2019 Wien – Wiener Stadthalle

24. März 2019 Hamburg – Barclaycard Arena

27. März 2019 Dortmund – Westfalenhalle

28. März 2019 Mannheim – SAP Arena