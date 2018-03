Idris Elba zu beschäftigt für Hausarbeit?

Dienstag, 13. März 2018, 20:14 Uhr

Idris Elbas Verlobte hofft, dass er nicht als nächster James Bond ausgewählt wird. Sabrina Dhowre ist die glückliche Auserwählte, die den in London geborenen Star heiraten wird.

Foto: WENN.com

Jetzt enthüllte sie jedoch, dass es sie überhaupt nicht glücklich stimmen würde, wenn ihr Verlobter Daniel Craig als Geheimagent ablösen würde. Das würde nämlich für sie bedeuten, dass sie noch mehr Aufgaben in ihrem gemeinsamen Haushalt übernehmen müsste. Sie erklärte: „Er unterstützt die Geschlechtergleichstellung, aber wir teilen nicht immer alle Aufgaben zu Hause, weil er so viel arbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, mit dem nächsten James Bond verheiratet zu sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass er zehnmal so beschäftigt wäre wie jetzt.“

Begehrtester Schauspieler Hollywoods

Idris ist derzeit einer der begehrtesten Schauspieler Hollywoods. Doch neben seiner Schauspielkarriere hegt er auch eine große Leidenschaft für die Regiearbeit und tritt auch gerne mal als DJ auf, wie man weiß. Daher gab Sabrina gegenüber ‚The Sun‘ zu, dass sie schockiert war, wie beschäftigt ihr zukünftiger Ehemann tatsächlich im Alltag ist. Dennoch fügte sie hinzu: „Aber wir beide machen, was wir können. Er ist der perfekte Mann.“ (dpa)