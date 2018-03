Imagine Dragons: Bildgewaltiger Krimi zur Single "Next To Me"

Dienstag, 13. März 2018, 19:53 Uhr

Die Imagine Dragons und Regisseur Mark Pellington veröffentlichen heute Abend ihren Musik-Kurzfilm zur aktuellen Single „Next To Me“!

Foto: Eliot Lee Hazel

Wenige Wochen vor ihren vier großen Deutschland-Shows im April, liefert die US-amerikanische Rock-Band aus Las Vegas jetzt ein visuelles Highlight zur aktuellen Single „Next To Me“. Gemeinsam mit dem renommierten Regisseur Mark Pellington, der in seiner Karriere als Filmemacher und Musikvideo-Spezialist u.a. schon mehrfach für U2 und Pearl Jam arbeitete, hat die Band anstelle eines regulären Videos einen musikalischen Kurzfilm gedreht. So neu ist die Idee nicht, aber es klingt in diesem Zusammenhang schon spannend.

„Der Film ist eine komplexe und dezent surreale Fabel, die von Vergebung und Wiedergutmachung handelt“, so der Regisseur Pellington, der schon Anfang der 1990er erste MTV Awards für seine Arbeiten erhielt. „Er erzählt die Geschichte eines Mannes, und zugleich zeigen wir, wie eine persönliche Fantasiewelt und die sehr viel düsterere Wirklichkeit aufeinanderprallen. Es geht um die Frage, ob ein Mensch, der einen grausamen Fehler begangen hat, jemals auf Vergebung hoffen kann: Können seine Nächsten ihm vergeben – und kann er es selbst? (…) Wir nehmen das klassische Musikvideo-Format und zerlegen es in seine Einzelteile, bewegen uns damit weiter in Richtung Film“

Die Gattin spielt die Hauptrolle

„Als ich den Song schrieb, verarbeitete ich darin die schwierigen Beziehungen in meiner eigenen Vergangenheit, und zugleich ging es mir um die Schönheit von einer dauerhaften Liebe“, kommentierte der Sänger von Imagine Dragons, Dan Reynolds. „Nachdem wir uns über mehrere Abende hinweg mit Mark Pellington über das Leben ganz allgemein unterhalten hatten und er uns seine Vision für diesen Film mit so viel Leidenschaft präsentiert hatte, war uns klar, dass wir diesen Weg mit ihm gehen wollten.

Übrigens: Die Frau in dem Video ist Aja Volkmann, die mit dem Imagine Dragons Frontmann Dan Reynolds verheiratet ist.