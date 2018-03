Jenna Dewan Tatum teilt die Make-Up-Routine mit Fans

Dienstag, 13. März 2018, 15:02 Uhr

Jenna Dewan Tatum teilt ihre alltägliche Make-Up-Routine mit ihren Fans. Die 37-jährige Schauspielerin nutzte kürzlich ihren YouTube-Kanal, um ihre tägliche Make-Up-Routine mit ihren Fans zu teilen.

Weniger wäre mehr gewesen. Foto: Apega/WENN.com

In besagtem Video nennt Jenna die Produkte, die für sie am wichtigsten sind, um ihrer Haut einen leuchtenden Teint zu verleihen. Die Frau von Channing Tatum muss jedoch gestehen, dass obwohl sie es liebt, ihr eigenes Make-Up aufzutragen, ihr heutzutage oft die Zeit dafür fehlt.

In dem von ihr hochgeladenen Video ‚My Everyday Make-up look‘ berichtet sie: „Ich muss zugeben, da ich das Glück habe, mit vielen Maskenbildnern zusammenzuarbeiten, trage ich mein Make- Up nur noch selten selber auf. Diese Umstellung war auch für mich komisch, da ich gewohnt war, es selbst zu machen. Doch wenn ich jetzt mal die Zeit finde, mich selbst zu schminken, so endet dies meistens in einem ganz leicht aufgetragenen Make-Up. Quasi in einem Look, den man tragen würde, um den ganzen Tag in der Stadt rumzurennen.“

Und so funktioniert’s

Hat die hübsche Brünette und Gattin von Hollywood-Schnuckelchen Channing Tatum jedoch mal die Zeit, sich selbst zu schminken, so lautet ihre Routine wie folgt : „Ich beginne immer mit einer besonders intensiven Hautpflege, wofür ich meistens Tonnen von Sonnencreme benutze. Danach greife ich zu diesem [Clé de Peau Beauté] Abdeckstift, welchen ich wirklich jeden Tag benutze.“ Anschließend fährt sie mit ihrer Routine fort: „Danach benutze ich meinen Favoriten unter den Augen-Abdeckstiften, den ‚Naked Skin by Urban Decay Eye Concealer‘. Damit verabschiede ich mich Ruck Zuck von meinen Augenringen.“

Und zu guter Letzt benutzt Jenna noch die von ihrer Freundin Jillian Dempsey designte „Eye Tint“, bevor sie ihrem Augen Make-Up mit der „full-fat mascara“ von Charlotte Tillbury den letzten Schiff verleiht. Den rundum „perfekten Glanz“ bekommt das Make-Up der Schauspielerin jedoch erst durch die von ihrer Freundin Chrissy Teigen designten ‚Chrissy Teigen’s BECCA x Chrissy Teigen Glow Face Palette‘.