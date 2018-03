Selena Gomez präsentiert ihre erste Kollektion

Dienstag, 13. März 2018, 20:35 Uhr

Selena Gomez designt jetzt Fashion und führt ihren ersten Entwurf auf Instagram vor. Die 25-jährige Schauspielerin und Sängerin setzt ihre Designerfähigkeiten, die sie bei der ausverkauften ‚Selena Grace‘- Tasche bereits bewiesen hat, fort.

Foto: WENN.com

Die ‚Wolves‘-Künstlerin entwirft nun Konfektionskleidung in Kooperation mit der Designermarke Coach. Auf Instagram präsentiert sie ihren Millionen Followern eine erste Vorschau eines Kleidungsstücks aus Seide und Spitze. Darunter schreibt sie: „Familie, meine zweite Kollektion für @coach wird sich um Kleidung drehen! Ich bin so dankbar, dass ich mit @stuartvevers arbeiten kann. Ich kann es nicht erwarten, es euch diesen Herbst zu zeigen. #CoachxSelena #CoachNY.“ Schon bei ihrem Entwurf ihrer ‚Selena Grace‘-Tasche im letzten Jahr lobte die brünette Schönheit den Creative Director von Coach Stuart Vevers.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Mär 12, 2018 um 7:14 PDT

Gegenseitige Komplimente

In einem Gespräch mit ‚InStyle.com‘ schwärmte die ‚Kill Em With Kindness‘-Hitmacherin: „Der Executive Creative Director Stuart Vevers ist ein Engel. Er war so offen, als wir unsere Kooperation besprochen haben. Wenn ich an einem Film arbeite, schreibe, produziere oder Fashion designe, möchte ich mich mit den besten Leuten umgeben, damit ich wachsen kann.“ Auch Vevers genoss die Arbeit mit dem Disney-Star.

Ein Beitrag geteilt von Coach (@coach) am Mär 3, 2018 um 5:12 PST

‚Vogue.com‘ verriet er: „Die Arbeit mit ihr macht immer so viel Spaß. Es ist großartig sich zusammenzusetzen und sich mit einer schlauen, kreativen Person zu unterhalten, die eine starke Meinung hat. Selena ist ein Rebell und eine Romantikerin, eine Träumerin und eine Macherin, die mutig ihren eigenen Kurs fährt. Für mich spricht sie zu einer Generation, sie verbindet.“