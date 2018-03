Verlosung: Vincent Cassel ist "Gauguin"

Dienstag, 13. März 2018, 16:48 Uhr

Vincent Cassel taucht in das Leben des großen und einzigartigen Künstlers Paul Gauguin ein. In dem bildgewaltigen Biopic spielt er den gleichnamigen Ausnahmekünstler, dessen Flucht aus der Erfolglosigkeit und seiner Suche nach dem Paradies.

Foto: Studiocanal

Gauguin, verstoßen von der französischen Gesellschaft und abgelehnt von den Menschen auf der Insel, führt ein Leben in finanzieller Not und innerer Zerrissenheit. Als obsessiver Künstler, stets getrieben von dem Wunsch, mit gesellschaftlichen Konventionen zu brechen, schafft er in der Wildnis von Tahiti für seine Zeit außergewöhnliche Kunstwerke. Mit viel Ausdruckskraft und Sensibilität verkörpert Vincent Cassel diese innere Gebrochenheit und den ambivalenten Charakter Gauguins in Edouard Delucs gleichnamigem Erstlingswerk.

Cassel, der Grand Maître der französischen Schauspielkunst, bewegt sich leichtfüßig zwischen Hollywoodfilmen („Ocean´s 12“, „Black Swan“, „Jason Bourne“) und preisgekröntem Arthaus Kino („Eine dunkle Begierde“, „Mein ein, mein alles“).

Seit letzter Woche gibt es den Film als DVD, Blu-ray und Digital samt umfangreichem Bonusmaterial.

Foto: Studiocanal

