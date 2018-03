Ana Ivanovic: Das hier ist ihr Schwangerschafts-Speiseplan

Mittwoch, 14. März 2018, 22:10 Uhr

Ana Ivanovic erwartet zur Zeit ihr erstes Kind und teilt nun ihren Speiseplan auf Instagram. Die 30-jährige ehemalige Tennisspielerin hat gemeinsam mit Ehemann Bastian Schweinsteiger am 23. November die Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind bekannt gegeben.

Passend dazu hat sie sich intensive Gedanken über ihre Ernährung während der herausfordernden Zeit gemacht und teilt nun ihre Lieblingsspeisen auf Instagram. Die Sportlerin weiß, dass sie wenn möglich auf Weichkäse, Tiramisu, Carpaccio und ähnliches verzichten sollte, sich aber dennoch auch mal einen Leckerbissen gönnen darf. Den Tag beginnt die schwangere Ana am liebsten mit Haferflocken, die sie mit Wasser oder fettarmer Milch und verschiedenen Toppings mischt.

Am liebsten Lachsfilet

In ihrem Instagram-Post entschied sie sich für Hanfsamen und Matcha-Mandelbutter, die gesunde Fette und viele Proteine enthält. Sehr gerne genießt sie am Wochenende aber auch einen wunderbar warmen Haferbrei, den sie in Kokosmilch aufkocht und anschließend entweder Kurkuma oder Vanille-Pflanzenprotein-Pulver und verschiedene Toppings sowie frisches Obst hinzugibt.

Zum Mittagessen mag Ivanovic am liebsten Lachsfilet, das allerdings gut durchgebraten sein sollte, da Schwangere keine rohen Lebensmittel zu sich nehmen sollten. Der Fisch wird dann noch mit einer Avocado, die gesunde Fette enthält und den Cholesterinwert ausgleicht, garniert. Nachmittags snackt die Sportlerin dann Fruchtzucker in Form von Bananen oder Blaubeeren, die sie unter eine Nussmischung mischt, bevor sie zum Abendessen vorzugsweise auf Hühnchen zurückgreift.

Hühnerfleisch enthält besonders viel Eiweiß und wird von der gebürtigen Serbin mit verschiedenen Gemüsesorten kombiniert. Fehlen darf hier natürlich auch die heiß geliebte Avocado nicht, die mittlerweile bekanntermaßen zur Allzweckwaffe der Gesunden-Ernährungs-Bewegung auserkoren wurde. Ana Ivanovic gewann 2008 die French Open und führte anschließend zwölf Wochen lang die Weltrangliste des Tennissports an. Im Jahr 2016 heiratete sie Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, nachdem sie zuvor mit dem serbischen Basketballnationalspieler Ivan Paunic liiert war.