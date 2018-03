Guido Maria Kretschmer: Fit für seine Hochzeit

Mittwoch, 14. März 2018, 12:45 Uhr

Verlobten Frank Mutterswill sich für seine Hochzeit fit machen. Der 52-jährige TV-Star wird seinem Verlobten Frank Mutters im September auf Sylt das Ja-Wort geben. Dafür möchte der ‚Shopping Queen‘-Juror sein bestes Selbst sein.

Foto: AEDT/WENN.com

„Ich will für meinen Frank ja schließlich gut aussehen“, erzählt Kretschmer der ‚Gala‘. Dafür setzt der Modeschöpfer auf drei wichtige Punkte: Sport, Ernährung und positive Gedanken. „Ich habe eine gute Veranlagung und baue schnell Muskeln auf. Dieser kompakte Körperbau liegt wohl an meinen schlesischen Wurzeln“, gibt Kretschmer preis. „Ich werde versuchen, den Leckereien am Set standzuhalten. Es soll jetzt öfters mal mehr Salat, Obst und frisches Gemüse geben.“ Und damit auch nichts schiefgehen kann, setzt der Modemacher auf eine optimistische Einstellung. Er betont: „Ich mag Romantik, die Perspektive, die das Herz nicht vergisst. Ich mag all das Graue nicht. Ich mag den Gedanken, dass am Ende alles gut wird.“

Hochzeit auf Sylt

Kretschmer und Mutters sind bereits seit 33 Jahren ein Paar. In einem früheren Interview mit dem Blatt verriet der Designer, dass die romantische Hochzeit auf der Nordseeinsel Sylt vollzogen werden soll. Er erzählte: „Ich finde es eine schöne Idee, die Hochzeit dort zu feiern … Uns beide verbindet die Liebe zur Nordsee.“ Im Moment sind die Vorbereitungen zur Hochzeit von Guido und Frank schon voll im Gange. „Wir haben eine tolle Location gefunden“, sagte Kretschmer. „In jedem Fall wird all das zusammenkommen, was mit Frank, meinem Leben und allen wichtigen Lebensmenschen zu tun hat. Die Hochzeit ist einfach ein ganz großes Glück für uns beide.“