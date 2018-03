John Travolta: Mafiadrama "Gotti" kommt im Sommer

Mittwoch, 14. März 2018, 19:56 Uhr

John Travoltas neue ‚Gotti‘-Filmbiographie wird im Juni veröffentlicht, nachdem der Film im letzten Jahr kurz vor dem eigentlichen Starttermin von Lionsgate fallen gelassen wurde.

Auch das Toupet ist jetzt angegraut. Foto: FayesVision/WENN.com

Der neue Film sollte eigentlich unter dem Banner des Filmstudios seine Premiere erleben. Im Dezember wurde das Projekt jedoch ohne weitere Erklärung an die Produktionsfirma Emmett/Furla/Oasis zurückverkauft. Laut ‚Deadline‘ haben die Produzenten von der Rückkaufsklausel des originalen Vertrags Gebrauch gemacht. Wieso der Film allerdings fallen gelassen wurde, ist immer noch unklar. Daneben sollte der Film nur im kleinen Kreis veröffentlicht werden, diese Limitierung wollten die Produzenten allerdings erweitern.

Jetzt hat Filmemacher Kevin Connolly auf Instagram bekannt gegeben, dass der Film endlich ein neues Veröffentlichungsdatum erhalten hat. Er schrieb: „15. Juni!! Merkt euch das Datum… #Gotti“

Boss in der New Yorker Unterwelt

In dem biografischen Film geht es um den unglückseligen Mafioso John Gotti (John Travolta), der sich in der New Yorker Unterwelt die Karriereleiter hocharbeitet, um Anführer der Gambino Mafiafamilie zu werden. Gotti fürchtete, dass er aufgrund seines Drogenhandels zusammen mit seinem Bruder und seinem besten Freund von Mafiaboss Paul Castellano ermordet werden würde. Aus diesem Grund organisierte er 1985 die Ermordung des Gangsters.

Kurz darauf übernahm er als Boss die Familie. Als Anführer des mächtigsten, reichsten und größten Verbrechen-Syndikats der Welt, hat die Gambino-Familie mehrere Millionen von Dollar jährlich erwirtschaftet. Ihre Einnahmen zogen sie besonders aus Bauarbeiten, Entführungen, Verleihen von Geld, Drogenhandel, Prostitution und Pornografie. Gotti wurde schließlich verhaftet und bis zu seinem Tod im Jahr 2002 in Haft genommen.

Im Alter von 61 Jahren starb er an den Folgen von Kehlkopfkrebs. Travolta wird den berühmten Gangster an der Seite seiner Frau Kelly Preston spielen, die im Film die Rolle der Ehefrau Victoria Gotti übernimmt. Stacy Keach wird als Aniello Dellacroce zu sehen sein.