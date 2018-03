Jude Law im ersten "Phantastische Tierwesen 2"-Trailer

Mittwoch, 14. März 2018, 20:51 Uhr

Britenstar Jude Law spielt den jungen Albus Dumbledore. Nun gibt es ihn erstmals in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ zu sehen.

Jude Law. Courtesy of Warner Bros. Pictures

Acht Monate vor dem geplanten Kinostart gibt der erste Trailer für die Fortsetzung von „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ Einblick in die Fantasy-Welt. Eine größere Rolle spielt Jude Law als der junge Albus Dumbledore, der spätere Leiter der Zauberschule Hogwarts.

Hauptfigur in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ ist natürlich Eddie Redmayne als Zauberer Newt Scamander.

Sein Gegner ist Superstar Johnny Depp als Bösewicht Grindelwald. Der Schauspieler legte ja in letzter zeit jede Menge Flops hin – abgesehen von seinen Auftritten in der „Fluch-der-Karibijk“-Reihe. Man darf auf seine Rolle diesmal gespannt sein.

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling siedelt den zweiten Teil ihrer magischen Welt im Paris der 1920er Jahre an. Regie führt erneut David Yates, der auch bei den vergangenen vier Potter-Filmen hinter der Kamera stand. Geplant ist eine fünfteilige Filmreihe. Teil zwei läuft am 15. November an. (dpa/KT)