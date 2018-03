Steffi Graf: Ihre schöne Nichte Talia ist ein heißes Model

Mittwoch, 14. März 2018, 8:56 Uhr

Steffi Grafs Nichte Talia macht als Model Karriere. Die 48-Jährige hält ja mit 377 Wochen den Rekord bei der Führung in der Tennis-Weltrangliste und gehört damit zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte.

Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Jetzt rückt auch ihre Nichte in die Öffentlichkeit und will ebenfalls Karriere machen. Allerdings schlägt die einen anderen Weg als ihre Tante ein. Scheinbar liegen die guten Gene bei dem Tennis-Star in der Familie. Steffis inzwischen 19-Jährige Nichte startet derzeit als Model richtig durch. Mit ihrer schlanken Figur und dem wunderschönen Gesicht tritt sie in die Fußstapfen der Profisportlerin. Schließlich galt auch Steffi Graf von Beginn an ihrer Karriere als Tennis-Schönheit mit viel sportlichem Talent.

Ein Beitrag geteilt von Talia Graf (@taliagraf) am Feb 27, 2018 um 5:50 PST

Tochter von Bruder Michael

Damit scheint auch Talia, die Tochter von Steffis Bruder Michael (Instagram-Foto ganz unten), gesegnet worden zu sein. Die dunkelhaarige Schönheit ist bei einer renommierten Model-Agentur unter Vertrag und scheint gut gebucht zu sein. Ihren Fans gewährt sie auf ihrem Instagram-Profil stets Einblicke in ihren Arbeits-Alltag als Model und präsentiert dort auch die Ergebnisse der Shootings. Obwohl sich das Model gerne in sportlichen Looks präsentiert, scheint Steffi in ihrer Nichte keine Tennispartnerin gefunden zu haben. Das Modeln soll nämlich die einzige Berufung der jungen Beauty sein.

Ein Beitrag geteilt von Talia Graf (@taliagraf) am Nov 4, 2017 um 10:34 PDT