Enissa Amani: Comedy-Granate landet bei Netflix!

Donnerstag, 15. März 2018, 12:07 Uhr

1,60 m geballte Frauenpower: Sahneschnittchen und Scherzkeks Enissa Amani bekommt als erste deutsche Comedienne ein Comedy Special auf Netflix!

Foto: Georges Pauly

Schlau, frech und wahnsinnig witzig – das ist Enissa Amani. Nach zahlreichen Auftritten auf Comedy-Bühnen, in TV-Shows und im Film, landet das mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Multitalent nun den nächsten Coup: Als erste deutsche Frau bekommt sie ein eigene Comedy Show auf Netflix!

Show von der Reeperbahn

Mit ihrem scharfsinnigen Humor und ihren herrlich provokanten Pointen hat die im Iran geborene Deutsch-Perserin in kürzester Zeit die größten Stand-up-Bühnen des Landes erobert. Fans lieben ihre gezielten Tabubrüche und verfolgten am 8. Januar begeistert die Aufzeichnung der exklusiv für Netflix zusammengestellten Show im ebenso ehrwürdigen wie kultigen St. Pauli Theater auf der Hamburger Reeperbahn.

Foto: Georges Pauly

„Enissa Amani: Ehrenwort“ wird ab dem 26. April 2018 auf Netflix in deutscher Originalfassung weltweit zu sehen sein.

„Für uns Comedians ist Netflix einfach so der Olymp“, freut sich das schöne Multitalent und ergänzt: “Netflix hat eine unglaubliche Philosophie. Die sagen einfach ’Wir wollen dich. Mach, was du willst, wie du willst und wie du es dir vorstellst.’” Fans dürfen sich auf das Ergebnis freuen, denn Enissa Amani macht in ihrer gewohnt charmant-direkten Art auch vor Netflix nicht halt.