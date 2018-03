Hailey Baldwin mit Ballkleid zu Date mit dem Ex

Donnerstag, 15. März 2018, 14:50 Uhr

Hailey Baldwin weiß, wie man sich zum Mittagessen mit dem Ex anzieht. Das 21-jährige Model datete schon Shawn Mendes und Justin Bieber, ist momentan jedoch Single. Mit Trennungen hat Baldwin jedoch kein Problem, denn sie nimmt es mit Sarkasmus.

Foto: Apega/WENN.com

Für ein Mittagessen mit dem Ex schlüpft sie schon einmal schnell in ein „super cooles“ Ballkleid. In einem Video auf ‚Vogue.com‘ präsentiert das Model die neue Pandora ‚Shine Jewellery‘-Kollektion. Sie trägt ein hautenges rotes Ballkleid mit einem Schlitz und scherzt: „Also mein Ex hat mich angerufen und wollte sich mit mir zum Mittagessen treffen. Ich wollte etwas Dezentes tragen, super cool, sehr lässig. Ich wollte ihm einfach zu verstehen geben, dass ich drüber hinweg bin und, dass mir die Trennung nichts mehr ausmacht. Also ja, das war eine gute Idee.“

Sie will Partner mit dem sie lachen kann

Die ‚Drop The Mic‘-Moderatorin gibt außerdem ein paar persönliche Styling-Tipps preis. Sie spricht von Sonnenbrillen, die ihre Hater fernhalten und liebt viel Schmuck, der ihrem Look einen sexy Touch verleiht.

In einem Interview mit ‚Us Weekly‘ verrät sie außerdem, worauf sie bei der Partnerwahl achtet: „Ich suche nach jemandem, der witzig ist und mich zum Lachen bringt. Ich bin sehr pingelig. Ich bin sehr spezifisch und ich weiß sofort, ob ich mich mit jemandem verstehe oder nicht. Ich meine, ich hänge mit Leuten ab und lerne sie erstmal kennen. Es braucht seine Zeit, bis ich mit jemandem warm werde, bevor ich überhaupt daran denke, ihn zu daten.“