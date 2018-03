Tinie Tempah hat Großes vor!

Donnerstag, 15. März 2018, 20:38 Uhr

Tinie Tempah teasert weitere vielversprechende Kollaborationen an. Der britische Rapper war zuletzt sehr beschäftigt und verbrachte viel Zeit im Studio, um neue Musik aufzunehmen.

Foto: WENN.com

Dabei hat er mit verschiedenen Leuten aus der Grime-Rap-Szene zusammengearbeitet. Schon bald könnten also neue Hits wie ‚Pass Out‘ (feat. Labrinth), ‚Girls Like‘ (feat. Zara Larsson) oder ‚Text From Your Ex‘ (fest. Tinashe) herauskommen. „Für mich war es sehr spannend, in die Projekte von anderen Leuten involviert zu sein“, berichtet der Star.

„Es gibt viele Leute aus der Rap- und Grime-Welt, mit denen ich ständig zusammenarbeite, ob Trap oder Afro-Swing, House oder Hip-Hop. Ich bin ständig im Studio und bin kreativ, im Moment arbeite ich auch gerade an einem Projekt für dieses Jahr – es wird viele Kollaborationen enthalten und ich habe viele Leute dafür zusammengekriegt.“

Drei Top-10-Platzierungen

Tinies letztes Album ‚Youth‘ erschien 2017, für seine vierte Platte kündigt der 29-Jährige eine neue Ausrichtung an. „Ich hatte drei Top 10-Alben, habe sieben Mal die Nummer 1 erreicht, ich habe Millionen an Platten verkauft. Ich beginne also gerne eine neue Phase. Ich denke, dass die Musik sogar noch progressiver wird“, schildert der Künstler im Gespräch mit ‚MusicWeek‘. Es könnte jedoch noch ein wenig dauern, bis die Nachfolger-LP erscheint, denn an ‚YOUTH‘ werkelte der Star insgesamt drei Jahre lang in seinem Londoner Studio.