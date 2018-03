Tokio Hotel & GNTM: Was macht Tom Kaulitz mit Heidi Klum?

Donnerstag, 15. März 2018, 16:39 Uhr

Es tauchten Bilder auf, die Heidi Klum und Tom Kaulitz zusammen in West Hollywood zeigen – ein Indiz für eine mögliche Zusammenarbeit?

Foto: Becher/WENN.com

Vor kurzem tauchten Bilder von dem Model aus Mönchengladbach und dem Gitarristen der Magdeburger Band auf, auf denen sie gemeinsam durch Hollywood liefen und sogar zusammen in ein Auto einstiegen. Darüber hinaus war sowohl die 45-jährige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Jurorin, als auch der sonst eher leger gekleidete Musiker durchaus elegant angezogen. Heidi trug einen kurzen dunkelblauen Overall mit hohen schwarzen Stiefeln, die bis über die Knie reichten und auch Tom glänzte in einer schicken schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einem eleganten marineblauen Mantel.

Verdächtige Fotos schon letztes Jahr

Die Gerüchte um einen möglichen Auftritt der Kaulitz-Zwillinge in der Erfolgsshow ‚GNTM‘ wurden zum ersten Mal laut, als Bill Kaulitz vor rund drei Monaten ein verdächtiges Bild auf seinem Instagram-Account teilte. Es zeigt die Kaulitz-Brüder zusammen mit der Fotografin Ellen von Unwerth und den ‚GNTM‘-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky. Ob dieses Bild jedoch als Beweismittel dient, bleibt noch unklar. Bill Kaulitz war bereits 2012 Gastjuror in der Show und brachte Heidis Schäfchen das ‚Stage Diving‘ bei.

Naja offenbar setzt Frau Klum mehr auf deutsche Models: Heute Abend ist Rapper Cro mit von der Partie.