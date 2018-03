Years & Years melden sich zurück! Neue Single "Sanctify"

Donnerstag, 15. März 2018, 17:42 Uhr

Mit einem neuen Song und Video meldet sich die britische Herren-Combo Years & Years zurück! Nach einer mysteriösen Nachrichtenwelle auf den Social Media Kanälen der Jungs bestätigt nun auch die Plattenfirma: Das englische Trio ist wieder da.

Foto: Universal Music

In dem Clip zum nigelnagelneuen Song “Sanctify” wird Frontmann Olli Alexander nach Palo Santo gebracht… Inmitten einer Gesellschaft, die nur aus Androiden besteht, sind Menschen ein sehr rares Gut geworden. Es heißt, dass sich die letzten verbliebenen Menschen in den Ruinen verstecken. Deswegen wurde ein Android mit der Aufgabe betraut, dort nach ihnen zu suchen. Ist seine Suche erfolgreich, wird der gefundene Mensch in die Stadt gebracht, um dort für Unterhaltung zu sorgen.