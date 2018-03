Zayn Malik: Das neue Album ist fertig

Donnerstag, 15. März 2018, 13:42 Uhr

Briten-Teenieschwarm Zayn Malik hat sein neues Album schon fertig aufgenommen. Seit zwei Jahren warten die Fans nun bereits auf die zweite LP des früheren One-Direction-Stars. Nun scheint es so, als ob endlich bald der Nachfolger von ‚Mind of Mine‘ erscheinen wird.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Die aufregenden Neuigkeiten verkündete der Musiker, der sich gerade von seiner Freundin Gigi Hadid getrennt hat, auf seinem Instagram-Account. „Wenn dir das Leben Zitronen entgegen wirft, fang sie auf, damit sie dir nicht in das verdammte Gesicht fallen“, schrieb er neben einem Bild von sich selbst, das ihn oberkörperfrei und mit nachdenklichem Gesicht vor einem strahlend blauen Himmel zeigt.

Ein Fan reagierte jedoch wenig begeistert und kommentierte: „Oder wenn dir das Leben Zitronen entgegen wirft, machst du ein Album, Buuh.“ Zayn ließ sich das nicht so einfach gefallen und entgegnete: „Das Album ist fertig. Ich arbeite gerade nur noch an meinen Videos Ladys, ruhig, ruhig.“

Veröffentlichungstermin unbekannt

Wann genau die Platte erscheinen wird, verriet er jedoch nicht. Gerade erst hat der Frauenschwarm außerdem den Track ‚Don’t Matter (Remix)‘, der in Zusammenarbeit mit August Alsina entstand, online veröffentlicht. Das jedoch eher unfreiwillig. So verkündete er sichtlich aufgebracht auf Twitter: „Diesen Song wollte ich eigentlich gar nicht veröffentlichen, aber aufgrund von Unprofessionalität wurde er von jemandem geleakt und meine Fans bedeuten mir mehr als ein dummer Leak, also könnt ihr ihn hier gratis genießen, bevor meine Musik herauskommt.“