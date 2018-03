Alexa Chung: Sehr schicke Sneaker für jeden Anlass

Freitag, 16. März 2018, 19:52 Uhr

Alexa Chung hat eine neue Sneaker-Kollektion für Superga entworfen. Die Britin hat sich somit schon zum zweiten Mal mit der italienischen Schuhmarke zusammengetan. Bereits 2011 arbeitete sie mit dem Label zusammen und fungierte als Art-Direktorin für die damalige Kampagne.

Foto: WENN.com

Die neue ‚Superga x ALEXACHUNG‘-Kollektion wurde in Los Angeles geshootet und zeigt die hübsche Brünette im lässigen Streetstyle. „Meine Mutter hat Supergas getragen, als ich aufgewachsen bin, also waren sie für mich schon immer klassische Schuhe, die ich jahrelang in meine tägliche Garderobe integriert habe“, verrät die Schönheit in einem Statement. „Es war wundervoll, für eine Kollaboration als Designerin für die neue Saison zu dieser Marke zurückzukehren, weil Superga in der Vergangenheit eine der ersten Firmen war, die mich bei einer Kampagne zur Art-Direktorin gemacht hat. Es fühlt sich sehr danach an, nach Hause zu kommen.“

Ein Beitrag geteilt von Alexa (@alexachung) am Mär 16, 2018 um 11:42 PDT

Styles mit besonderer Note

Auf der Webseite des Labels wurde auf die Fähigkeit des It-Girls verwiesen, mühelos neue Trends zu setzen: „Mithilfe ihres Modewissens hat Alexa unseren heißesten Styles ihre besondere Note eingehaucht, indem sie Pariser Chic mit New Yorker Edgyness sowie dem besonderen britischen Humor vereint hat.“ Die Preisspanne der Schuhe reicht von 85 bis 100 Euro, zu erwerben gibt es sie ab sofort online unter www.superga.co.uk.