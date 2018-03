Daniel Brühl: Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe?

Freitag, 16. März 2018, 18:29 Uhr

Daniel Brühl hofft, dass sein Alter Ego Helmut Zemo einen erneuten Auftritt im Marvel Cinematic Universe erhalten wird. Der 39-jährige Schauspieler porträtierte das von Rache getriebene Genie im dritten ‚Captain America‘-Film.

Foto: AEDT/WENN.com

In ‚Civil War‘ riss sein Charakter die Avengers auseinander und wurde am Ende des Films ins Gefängnis abgeführt. Dennoch spekuliert Brühl, dass Zemo aus seiner Zelle entkommen könnte. „Ich hoffe es zumindest. Ich sage immer, dass sie mich nicht getötet haben, was immer ein gutes Zeichen ist“, erklärte er gegenüber ‚ScreenRant‘.

„Wie ihr euch vorstellen könnt, ist alles streng geheim. Auch wenn ich etwas wissen würde, dürfte ich es euch nicht sagen. Aber noch mal. Ich war sehr froh über die Tatsache, dass er sich nicht selbst umbrachte und von Black Panther gestoppt wurde und im Gefängnis landet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwie aus dem Gefängnis raus kommt.“

Wiedervereinigung in „Infinity War“

In ‚Civil War‘ brach Zemo auf, um die Avengers – insbesondere Captain America (Chris Evans) und Iron Man (Robert Downey Jr.) – zu zerstören. Diese zerstörten in ‚Avengers: Age of Ultron‘ Sokovia, wodurch seine Familie getötet wurde. Er schlägt zurück, indem er den König von Wakanda, T’Chaka, den Vater von Black Panther (Chadwick Boseman) tötet. Für den Angriff macht er jedoch Bucky Barnes alias The Winter Soldier (Sebastian Stan) verantwortlich. Dies führt dazu, dass Black Panther den besten Freund von Captain America jagt.

Tony Stark alias Iron Man schließt sich dem afrikanischen Superhelden an, da Zemo enthüllt, dass es der Winter Soldier war, der auch seine Eltern getötet hat. Seit den Ereignissen in ‚Civil War‘ gehen die Superhelden getrennte Wege, doch im heißersehnten neuen Film ‚Avengers: Infinity War‘ werden sie sich wieder vereinigen. Gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy werden sie in den Kampf ziehen, um den zornigen Titan Thanos aufzuhalten.