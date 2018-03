James Bond: Neuer Film schon in der Mache

Freitag, 16. März 2018, 9:04 Uhr

Danny Boyle arbeitet am Skript für den neuen ‚James Bond‚-Streifen. Der 61-jährige Filmemacher wurde eben als Regisseur des 25. Films der erfolgreichen Spion-Filmreihe bekanntgegeben.

Foto: Mario Mitsis/WENN.com

Dabei wird es sich bereits um das 25. Abenteuer des Geheimagenten 007 handeln und Daniel Craig wird zum letzten Mal in die Schuhe des Titelcharakters schlüpfen. In einem Interview mit ‚Metro US‘ gibt Boyle nun zu, dass er zwar zeitlich mit anderen Projekten eingespannt ist, aber bereits an einem Skript arbeitet.

Er verrät: „Wir arbeiten gerade an einem Skript und es hängt alles davon ab. Momentan arbeite ich aber auch an einem Richard Curtis-Skript. Damit wollen wir in sechs oder sieben Wochen zu drehen beginnen. Und Bond würde dann am Ende des Jahres kommen. Aber wir arbeiten gerade an beiden Skripts.“ Bei dem Projekt mit Richard Curtis handelt es sich um ein Musical, das auf der Musik der legendären Kultband The Beatles basieren soll.

Jede Menge neue Ideen

Danach möchte sich der Oscar-Preisträger, der die renommierte Auszeichnung 2009 für sein Drama ‚Slumdog Millionär‘ erhielt, voll und ganz ‚James Bond‘ widmen und hat bereits neue Ideen für die Handlung. Verraten möchte der Regisseur allerdings noch nichts: „Wir haben eine Idee, John Hodge, der Drehbuchautor, und ich. Und ich habe auch eine Idee und John schreibt gerade daran. Es hängt alles davon ab, was dabei herauskommt. Es wäre dumm, jetzt schon etwas zu verraten.“ Boyle übernimmt die erfolgreiche Filmreihe aus den Händen von Sam Mendes, der für die letzten beiden ‚James Bond‘-Filme verantwortlich war. Seine beiden Werke, ‚Skyfall‘ und ‚Spectre‘ werden von Kritikern als die besten Bond-Filme aller Zeiten lobgepriesen.

Danny Boyle: Seine 10 bekanntesten Filme

1994: Kleine Morde unter Freunden

1996: Trainspotting – Neue Helden

1997: Lebe lieber ungewöhnlich

2000: The Beach

2002: 28 Days Later

2007: Sunshine

2008: Slumdog Millionär

2010: 127 Hours

2015: Steve Jobs

2017: T2 Trainspotting