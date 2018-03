Jon Hamm mit Natalie Portman im Astronauten-Drama

Freitag, 16. März 2018, 9:29 Uhr

Jon Hamm ist im Gespräch für eine Rolle in ‚Pale Blue Dot‘ an der Seite von Natalie Portman. Der 47-jährige Schauspieler soll laut ‚Variety‘ den Kollegen von Natalie Portman verkörpern. Die ‚Black Swan‘-Darstellerin sprang im November für die verhinderte Reese Witherspoon im Film von Noah Hawley ein.

‚Pale Blue Pot‘ erzählt die Geschichte einer amerikanischen Astronautin, die nach einer Mission auf die Erde zurückkehrt und eine Affäre mit einem anderen Astronauten [Hamm] beginnt. Als die Astronautin dann in eine Abwärtsspirale gerät, bricht der Kontakt mit ihrer Familie ab und schließlich findet ihr Liebhaber auch noch eine neue Partnerin. Das Drama basiert auf dem Drehbuch von Brian C. Brown und Elliott DiGuiseppi und thematisiert den Realitätsverlust, unter dem manche Astronauten nach einem längeren Aufenthalt im All leiden.

Zuletzt in „Baby Driver“

Hamm stand zuletzt in Edgar Wrights ‚Baby Driver‘ vor der Kamera. In einem Interview mit ‚InStyle‘ schwärmt der Hollywood-Star von dem Regisseur: „Edgar ist ein origineller Künstler und ich liebe seine Arbeit einfach. Egal, ob seine Filme erfolgreich sind oder nicht, das interessiert mich einen Dreck.“