Kim Kardashian: Skifahren ist eine Familientradition

Freitag, 16. März 2018, 13:29 Uhr

Kim Kardashian West tritt in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters, indem sie ihren Kindern schon im sehr jungen Alter das Skifahren beibringt.

Foto: WENN.com

Denn der ‚Keeping Up With The Kardashian‘-Star hat es als Kind immer genossen, wenn ihr Vater Robert Kardashian sie damals mit auf die Piste nahm. Sie möchte deshalb die Familientradition ihres Vaters, der im Jahr 2003 mit nur 59 Jahren verstarb, aufrecht erhalten. Die Mutter von drei Kindern teilte ihren Fans auf ihrem Blog mit: „Normalerweise waren wir immer über die Thanksgiving-Feiertage Skifahren, da wir an diesen Tagen immer bei unserem Vater waren. Und wenn ich dann endlich auf der Piste stand, dann fühlte es sich jedesmal so an, als wäre ich nie weg gewesen. Jetzt ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass wir einmal im Jahr mit der Familie Skifahren gehen. North besucht bereits seit zwei Jahren eine Skischule und ich kann es kaum erwarten, dass auch Saint nächstes Jahr loslegen darf. Es ist solch ein lustiger Familiensport.“

Briefe vom toten Vater

Doch das jährliche Skifahren ist nicht die einzige Tradition, die Kim von ihrem Vater übernahm. Demnach verfasste Robert zu seinen Lebzeiten Briefe für seine Kinder, die sie erst Jahre später erhielten. Auch diese Tradition möchte Kim fortführen, indem sie jedes Jahr einen Brief für jedes ihrer drei Kinder schreibt.

So twitterte die 37-Jährige: „Ich habe einen drei Seiten langen Brief gefunden, den mir mein Vater kurz nach dem Abitur schrieb. Ich finde es unglaublich wertvoll, diesen Brief von ihm zu besitzen. Ich habe ihn erst letzte Nacht noch einmal gelesen. Ich schreibe meinen Kindern auch jedes Jahr einen Brief, als Erinnerung an die schönen Momente, die wir miteinander geteilt haben. Ich gebe ihnen die Briefe jedoch erst zu ihrem 21. Geburtstag.“