Kim Wilde: Das neue Album "Here Come The Aliens" ist da

Freitag, 16. März 2018, 20:36 Uhr

Heute erscheint das neue Album „Here Come The Aliens“ von 80er Jahre-Ikone Kim Wilde: 12 brandneue Songs, aufgenommen in den legendären RAK Studios in London. Darüber hinaus veröffentlicht die Pop Ikone der 80er ein neues Musikvideo.

Foto: Steve Ullathorne

Der heutige Freitag wird zum Feiertag für alle Kim-Wilde-Fans und den Freunden des gepflegten 80er-Pop-Rocks – immer griffige Melodien und kompakte Arrangements im zeitgemäßen Sound, vorgetragen von der immer noch extrem charmanten Kim Wilde. Ebenfalls heute feiert das Musikvideo zu ihrer zweiten Single-Auskopplung „Kandy Krush“ Premiere.

Der von Billy Idol inspirierter Pop/Rock-Song wurde von der nur 1,62m kleinen und 57 Jahre jungen Britin und Ricky in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Autorenduo „Epicenter“ – Frederick Thomander und Anders Wikström – geschrieben.

Here Come The Aliens – Tour 2018

02.10.2018 – München, Muffathalle

04.10.2018 – Mannheim, Capitol

06.10.2018 – Köln, Live Music Hall

07.10.2018 – Bremen, Pier 2

08.10.2018 – Bochum, Zeche

09.10.2018 – Hamburg, Große Freiheit 36

11.10.2018 – Schwalmstadt, Festhalle

12.10.2018 – Hannover, Capitol

13.10.2018 – Berlin, Huxleys Neue Welt

15.10.2018 – Frankfurt/Main, Batschkapp

16.10.2018 – Stuttgart, Theaterhaus

17.10.2018 – Nürnberg, Hirsch