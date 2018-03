"You Are Wanted 2" mit Matthias Schweighöfer: Neuer Trailer

Freitag, 16. März 2018, 12:16 Uhr

Neues gibt’s von dem seit Jahren omnipräsenten Produzent, Regisseur, Schauspieler, Sänger und Sahneschnittchen Matthias Schweighöfer. Dessen erfolgreiche Serie „You Are Wanted“ geht in die zweite Runde: Heute veröffentlicht Amazon Prime Video den ersten Trailer zur zweiten Staffel des Prime Originals von und mit Matthias Schweighöfer.

Schweighöfer in Action. Foto: Amazon Inc.

Die sechs neuen Episoden der Thriller-Serie feiern im Mai 2018 Premiere auf dem Streaming-Service von Amazon. „You Are Wanted“ ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich. Neu zum hochkarätig besetzten Ensemble um den beliebten Hauptdarsteller stoßen Jessica Schwarz (Das Lied in mir), Hannah Hoekstra (App) und Michael Landes (Burlesque). Auch in der zweiten Staffel gehören Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), Catrin Striebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeind assistiert …), Aleksandar Jovanovic (Tempel) und Jörg Pintsch (Rote Rosen) zur Besetzung.

Interessantes für Berliner: Im Clip ist zusehen wie man auch an der Sport-und Veranstaltungshalle Velodrom gedreht hat. Der Prenzlauer Berg wurde rausretuschiert und eine bergige Landschaft reinretuschiert…

Darum geht es in der zweiten Staffel

Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm „Burning Man“ schien Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. „Burning Man“: verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen „Burning Man“ in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden.

Foto: Amazon Inc.

Alle Folgen der ersten Staffel sind für Prime-Mitglieder verfügbar und können unbegrenzt auf Mobilgeräte und Tablet-PCs heruntergeladen werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.