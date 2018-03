Amy Schumer in "I Feel Pretty": Neuer Trailer

Samstag, 17. März 2018, 17:22 Uhr

Gegen eisige Temperaturen und Wintersmüdigkeit hilft herzhaftes Lachen – Kinofans können sich nun über eine besonders gute Nachricht freuen: Denn die Wartezeit auf „I Feel Pretty“ mit Star-Comedienne Amy Schumer in der Hauptrolle hat sich um einiges verkürzt!

Foto: Concorde

Die zauberhafte Komödie kommt am 10. Mai 2018 in die deutschen Kinos. Neben Schumer sorgt ein beeindruckender Starcast für gut trainierte Lachmuskeln: Golden-Globe-Preisträgerin Michelle Williams, „Girls“-Star Aidy Bryant, US-Komödiantin Busy Philipps, „Game-of-Thrones“-Star Tom Hopper und drei der prägendsten Model-Ikonen ihrer Generation – Lauren Hutton, Naomi Campbell und Emily Ratajkowski. Abby Kohn und Marc Silverstein, das Erfolgsautoren von Hits wie „Für Immer Liebe“, „How to be Single“ und „Er steht einfach nicht auf Dich“ geben hier ihr Regiedebüt.

Und darum geht’s

Renee (Amy Schumer) weiß sehr wohl wie es ist, gerade so knapper Durchschnitt in der Welt der Schönen zu sein. Doch ihr Selbstbild ändert sich buchstäblich schlagartig mit einem ungebremsten Sturz vom Fitnessrad: plötzlich sieht sie sich wunderschön, auch wenn ihre Umgebung das nicht genauso erkennt und der Kopf dazu noch ganz schön brummt. Mit ganz neuem Selbstvertrauen klettert sie unerwartet auf der Karriereleiter einer Kosmetikfirma nach oben und gewinnt endlich den Respekt der von ihr so bewunderten Chefin Avery LeClaire (Michelle Williams).

Doch was passiert, wenn sich die anfängliche Wirkung verflüchtigt und die Realität wieder einsetzt?