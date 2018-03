Let's Dance: Tina Ruland fliegt als Erste raus

Samstag, 17. März 2018, 9:27 Uhr

Die erste reguläre „Let’s Dance„-Folge sahen gestern Abend im Schnitt 3,57 Millionen Zuschauer. Eine musste schon mal raus: „Manta, Manta“-Star Tina Ruland schied in der ersten Show aus.

Tina Ruland und Vadim Garbuzov scheiden aus. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Nach der „Kennenlernshow“ (9. März 2018) startete am Freitagabend die erste von insgesamt zwölf Folgen des Tanzwettbewerbs. Oliver Geissen vertrat am Freitag den erkrankten Daniel Hartwich als Moderator, der mit Victoria Swarovski durch die Show führte. Die Paare haben bei Wiener Walzer, Cha Cha Cha und Quickstep alles auf dem Tanzparkett gegeben. Doch für die doch ziemlich aufgeregte Schauspielerin Tina Ruland (51) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (30) hat es leider nicht gereicht.

Obwohl die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González ihnen 14 Punkte gab, reichten die Zuschaueranrufe nicht. Nach ihrem Auftritt (Cha Cha Cha, Physical, Olivia Newton-John, 14 Punkte insgesamt) mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen.

Ruland und Garbuzov tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Heiko Lochmann mit Holzbein

Motsi Mabuse frotzelte: „Du hast so schöne Tanzbeine. Wenn du die mehr benutzen würdest.“ und Joachim Llambi schob milde hinterher: „Es war etwas träge. Ich hätte mir mehr Hüftaktion gewünscht.“ Tina Ruland hatte zwar nicht damit gerechnet rauszufliegen, sagte nach ihrem Ausscheiden: „Damit habe ich nicht gerechnet, aber es ist ein Spiel und kein Weltuntergang.“

Heiko Lochmann (18, Die Lochis) und Kathrin Menzinger (29) probierten auch auf einen Cha Cha Cha. Doch auch hier hagelte es Kritik: „Das sieht aus, als hättest du künstliche Hüftgelenke und ein Holzbein“, so Joachim Llambi.

Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der ersten Show

Ddie Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben.

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30):

Wiener Walzer, Piano Man, Billy Joel. 25 Punkte insgesamt.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30):

Langsamer Walzer, She, Elvis Costello. 24 Punkte insgesamt.

Diese 13 Paare sind in der nächsten Show am 23. März 2018 wieder dabei. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31):

Langsamer Walzer, A Moment Like This, Leona Lewis. 24 Punkte insgesamt.

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29):

Quickstep, I’m So Excited, The Pointer Sisters. 23 Punkte insgesamt.

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35):

Quickstep, You Are The One That I Want, John Travolta and Olivia Newton-John. 20 Punkte insgesamt.

Charlotte Würdig und Valentin Lusin tanzen einen langsamen Walzer. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37):

Cha Cha Cha, Be Mine, Ofenbach. 21 Punkte insgesamt.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30):

Quickstep, Freedom, Dick Brave (Cover George Michael). 16 Punkte insgesamt.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39):

Langsamer Walzer, Sweet Child O‘ Mine, Jasmine Thompson (Cover Guns n‘ Roses). 15 Punkte insgesamt.

Julia Dietze und Massimo Sinató tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24):

Cha Cha Cha, There Is Nothing Holding Me Back, Shawn Mendes. 15 Punkte insgesamt.

Bachelorette Jessica Paszka (27) und Robert Beitsch (26):

Cha Cha Cha, Timber, Pitbull ft. Kesha. 14 Punkte insgesamt.

Schauspielerin Tina Ruland (51) und Vadim Garbuzov (30):

Cha Cha Cha, Physical, Olivia Newton-John. 14 Punkte insgesamt.

Jessica Paszka und Robert Beitsch tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30):

Wiener Walzer, Perfect, Ed Sheeran feat. Beyoncé. 12 Punkte insgesamt.

Social Media Star Heiko Lochmann (18) und Kathrin Menzinger (29):

Cha Cha Cha, Don’t Worry, Madcon. 12 Punkte insgesamt.

TV-Koch Chakall (45) und Marta Arndt (28):

Cha Cha Cha, Suavemente, Elvis Crespo. 7 Punkte insgesamt.