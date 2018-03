Gotham-Star Cory Michael Smith ist schwul

Sonntag, 18. März 2018, 14:00 Uhr

Cory Michael Smith hat sich geoutet. Der ‚Gotham‘-Star, der in der Serie den Riddler mimt, hat seine sexuelle Orientierung bei der Promo-Tour für seinen neuen Film ‚1985‘ zum Thema gemacht.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

In dem Streifen geht es um einen schwulen Mann, der den Weg nach Hause antritt, nachdem sein Partner an AIDS gestorben ist. Gegenüber ‚Daily Beast‘ sagt Cory über sein Coming-Out: „Es ist etwas Besonderes, eine Geschichte zu erzählen, die einem näher ist. Ich bin nicht wirklich der Riddler im echten Leben. Ich komme aus Ohio. Ich lebe seit einer Weile in New York und es gibt Zeiten, in denen ich meine Familie nicht oft sehe. Nach Hause zu gehen und diese ganze Charade zu spielen, kommt mir bekannt vor. Das erste Familienessen nach einer Weile. Sich vor seiner Familie zu outen, all das.“

Ein Beitrag geteilt von cory michael smith (@corymichaelsmith) am Feb 21, 2018 um 11:17 PST

„Das hat mich überwältigt“

Die Geschichte seiner Filmfigur Adrian nahm Cory deshalb auch ganz persönlich mit. „Diese Story, eine Geschichte über AIDS, wenn wir die Politik wegnehmen, den Aktivismus wegnehmen, das medizinische Drama – was dann übrig bleibt ist etwas sehr Persönliches über eine Familie, über Familienverbindungen und Geheimnisse in einer Familie. Das hat mich überwältigt“, erklärt er im Interview.