Die Geissens: Der Abschied von den Kindern naht

Heute Abend gibt es um 20.15 Uhr eine neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“. In der Zukunft wird sich das Familienleben der Geissens ändern. Davina und Shania möchten auf ein Internat und zwar in der Schweiz…

Shania (li.), Mama Carmen und Davina. Foto: RTL II

Carmen: „Ich bin stolz auf meine Kinder. Nun sind wir auf die Insel gekommen und ich muss mich von meinen Kindern verabschieden. Davinas Wunsch ist es, auf ein Internat zu gehen.“ Die Geissens wollen etwas in der Nähe des Internats anmieten, um immer mal in der Nähe ihrer Töchter sein zu können. Carmen traurig: „Ich verliere dann beide Kinder auf einmal. Das ist natürlich schwer.“ Und Robert ist auch leicht wehmütig: „Der Papa hätte die Kinder natürlich gerne 24 Stunden um sich herum. Die Kinder möchten das mit Sicherheit nicht, denn sie wollen ja ihr eigenes Leben aufbauen.“

Foto: RTL II

Videodreh auf Phuket

Und das gibt’s außerdem auch noch zu sehen: Auf Phuket steht bei den Geissens wieder einiges an. Carmen möchte ein Musikvideo zu ihrem neuesten Song aufnehmen. Nicht nur Produzent und Regisseur sind dafür angereist, sondern auch Freunde von Carmen und Robert, die die beiden vor Ort tatkräftig unterstützen möchten. Doch Robert hat gar keinen Bock drauf: „Ja gut, ich darf ja nicht sagen, dass es langweilig ist, sonst kriege ich wieder Ärger. Also sage ich, es ist hochinteressant und es macht mir sehr sehr viel Spaß jetzt hier, beim Video von meiner Frau dabei zu sein und das jetzt hier, in der zweiten Reihe zu genießen.“