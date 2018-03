Kylie Jenner legt sich wieder unters Messer?

Montag, 19. März 2018, 18:29 Uhr

Kylie Jenner will sich nur einen Monat nach der Geburt von Töchterchen Stormi angeblich wieder unters Messer legen. Nur einen Monat nach der Geburt ihrer kleinen Tochter sind bereits Gerüchte im Umlauf, dass die Halbschwester von Kim Kardashian sich erneut unters Messer legen will.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Während der Schwangerschaft wurde es dem Reality-Star von ihrem Arzt verboten, sich auch nur der kleinsten Schönheitsoperation zu unterziehen. An das Verbot hielt sich Jenner zwar, erwähnte jedoch gegenüber ihren Schwestern, sie könne es kaum erwarten, sich sobald wie möglich wieder einem sogenannten ‚Lip-filler‘-Eingriff zu unterziehen, wie das Lippenaufspritzen mit Botox auch bezeichnet wird.

Darüber hinaus ist auch von einem ‚Cool Sculpting‘-Eingriff die Rede, um einige Schwangerschaftspfunde zu verlieren. Monatelang wurde von den Medien und den Fans des jungen ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Stars über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mär 17, 2018 um 2:15 PDT

Jenner schweigt lieber

Doch von Jenner kamen keine Angaben zu dem Thema. Erst einige Tage nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Stormi folgte ein Statement der 20-Jährigen auf ihrem Instagram-Account. In besagtem Post bat das Mitglied des skandalträchtigen Familienklans um das Verständnis ihrer Fans, indem sie ihr Schweigen wie folgt begründete: „Ich wusste einfach, dass ich mich auf diese lebensverändernde Aufgabe möglichst positiv, stressfrei und gesund vorbereiten muss.“