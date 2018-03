The White Buffalo kommt nach Deutschland

Montag, 19. März 2018, 23:06 Uhr

Der aus Kalifornien stammende Musiker Jake Smith, besser bekannt als The White Buffalo, kehrt im April 2018 nach Deutschland zurück. Im Gepäck hat er dann Songs seines bereits sechsten Werks „Darkest Darks, Lightest Lights“.

Foto: Promo

The White Buffalo ist vielen Rock- und Bluesfans in Europa schon länger ein Begriff. Zahlreiche Soundtrack Beiträge zu der US-Kult-TV-Serie „Sons of Anarchy“ (9 Songs in 7 Staffeln) sorgen hierzulande für seine ausgewachsene Popularität. Allen voran der Song Come Join The Murder, welcher das Serienfinale musikalisch untermalt und 2015 sogar für einen „Emmy“ nominiert wurde. Seine faszinierende Bühnenpräsenz und seine unermüdliche Arbeitseinstellung gegenüber seinem Handwerk haben dem „Büffel“ weltweit eine loyale Fangemeinschaft beschert.

Das letzte Album „Love And Death Of Damnation“ und die Musikrichtung des Ausnahmemusikers kann man wohl am besten als „Dark American Blues“ bezeichnen: Düstere, sozialkritische Texte, eine dunkle, rauchige und prägnante Stimme, sowie sympathisch-sperrige Songs, die sich mitten ins Herz und den Kopf eingraben. Das ist es was The White Buffalo ausmacht!

Wer gelebten Blues und Rock’n’Roll auf der Bühne erleben möchte und seine Chance bis jetzt nicht genutzt hat, dem kann man nur wohlwollend ans Herz legen dies sofort nachzuholen!

Termine

23. April, 2018 – Köln, Gloria

24. April, 2018 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

25. April, 2018 – Berlin, Huxleys Neue Welt