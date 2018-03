Chiara Ferragni: Es ist ein Junge!

Dienstag, 20. März 2018, 21:34 Uhr

Chiara Ferragni bringt ihr erstes Kind zur Welt. Die weltberühmte Fashion-Bloggerin und ihr Freund und Rapper Fedez sind Eltern geworden. Nach Angaben von ‚Vanity Fair‘ erblickte der kleine Leone in der Nacht vom 19. auf den 20. März in Los Angeles das Licht der Welt.

Foto: WENN.com

Die Großeltern des Jungen und Freunde der Fashionista durften bei der Geburt dabei sein. Der italienische Reporter Luciano Verre postete zuvor ein Bild von Ferragni im Krankenhausbett auf Twitter. Die italienische Modedesignerin äußerte sich jedoch noch nicht zur Geburt und ihr Instagram-Account bleibt leer.

Am Montag (19. März) kündigte sie die Geburt ihres Kleinen aber auf Instagram mit einem Bild von drei Paar schwarzen Converse an. ‚Vanity Fair‘ vermutet, dass die Bloggerin die ersten Babyfotos von Leone in einem Magazin veröffentlichen will.

Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am Mär 20, 2018 um 10:17 PDT

Schwangerschaft lange geheimgehalten

Außerdem hat Ferragni schon zuvor viel Wert darauf gelegt, ihre Schwangerschaft geheim zu halten. Erst im Oktober 2017 enthüllte sie die freudige Nachricht auf Instagram. Sie schrieb: „Ich bin im fünften Monat schwanger und kann es kaum erwarten, Baby Ravioli zu treffen. Das Leben ist schön.“ Von diesem Moment an, hielt sie ihre Fans eigentlich stets auf dem Laufenden.