Eloy de Jong im Video: So gedenkt er seiner großen Liebe Stephen Gately

Dienstag, 20. März 2018, 13:14 Uhr

Eloy de Jong – ehemaliger Sänger der erfolgreichen 90er-Jahre-Boygroup „Caught In The Act“ – rührte am vergangenen Samstag Abend über fünf Millionen Zuschauer der ARD-Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“, die von Florian Silbereisen präsentiert wurde.

Eloy de Jong am 17. März 2018 in München. Foto: Picture Alliance

Warum: Eloy überraschte mit seiner deutschsprachigen Version von „No Matter What“ (im Original von Boyzone) „Egal was andere sagen“ für seine verstorbene große Liebe Stephen Gately (seinerzeit Mitglied von Boyzone) zu Tränen. Jetzt gibt es ein Video dazu.

Der irische Sänger war 2009 in einer Finca auf Mallorca überraschend tot aufgefunden worden. Er starb an einem Lungenödem.

Album „Kopf aus – Herz an“

Diese erste Single aus Eloys kommenden, deutschsprachigem Album „Kopf aus – Herz an“ bricht gerade alle seine persönlichen Rekorde. Sie ist Nr. 1 auf den meisten Downloadportalen, es gibt kein Video, das gerade mehr geteilt wird, als das seines Auftritts und bei den weltweiten YouTube Top 1.000 liegt die Single auf Platz 20.

Stephen Gately mit Boyfriend Eloy de Long im September 2000. Foto: WENN.com

Ken Otremba, Geschäftsführer der Schlager-Plattenfirma Telamo, freut sich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sänger der erfolgreichen 90er-Jahre-Boygroup „Caught In The Act“, Eloy de Jong. „Wir freuen uns sehr, mit Eloy einen „Schlagernewcomer mit internationalem Megastar-Status“ neu in unserem Team zu haben. Eloy hat uns mit seiner offenen und positiven Art begeistert und wir sind überzeugt, dass ihm das bei den Medienpartnern und Fans gleichermaßen ebenso gelingen wird!“, so sein Statement zum Signing.