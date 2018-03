Jaden Smith arbeitet an besonderer Jeans-Kollektion

Dienstag, 20. März 2018, 18:57 Uhr

Jaden Smith arbeitet an einer nachhaltigen G-Star Raw-Kollektion. Der 19-jährige Sänger und Schauspieler wird demnächst mit der renommierten Jeans-Marke zusammenarbeiten.

Jaden smith bei der Paris Fashion Week Anfang März.

Foto: WENN.com

Dabei möchte der Sohn von Will Smith allerdings ein sehr vernünftiges Herzensprojekt von ihm nicht aus den Augen verlieren: den Umweltschutz. Der Schauspieler setzt sich bereits mit seinem eigenen Unternehmen Just Water dafür ein, dass Wasser nicht mehr in Plastikflaschen verkauft wird. Diesen Einsatz möchte er auch auf die Fashion-Welt ausbreiten. In einem Statement verkündet der junge Sänger: „Was sie kürzlich mit ihren nachhaltigen Innovationen geleistet haben war so inspirierend, insbesondere der Verkauf ihrer nachhaltigsten Jeans überhaupt. Sie sind an der vordersten Front in Sachen nachhaltige Jeans-Produktion und an der Spitze im Jeans-Geschäft. […] G-Star ist eine tolle Marke, mit der ich zusammenarbeiten kann und ich will lernen und einen positiven Einfluss auf die Denim- und Fashion-Branche haben.“

Ein Beitrag geteilt von Pharrell Williams (@pharrell) am Mär 19, 2018 um 8:04 PDT

Statement von Pharrell Williams

Auf Instagram meldete sich ebenfalls Pharrell Williams zu Wort, der Mitbesitzer des Unternehmens ist. Er preist die Zusammenarbeit: „Ich bin stolz, zu verkünden, dass @c.syresmith das neueste Mitglied unserer @gstarraw-Familie wird. Seine Hingabe für unsere Umwelt ist eine große Inspiration. Seine Kollektion wird feurig werden.“