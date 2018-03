Win Morisaki: Der japanische Popstar über Spielbergs "Ready Player One"

Dienstag, 20. März 2018, 21:50 Uhr

Der japanische Sänger und Schauspieler Win Morisaki lebt mit ‚Ready Player One‚ einen Traum und spricht über die einzigartige Zusammenarbeit mit Steven Spielberg. Der 27-jährige verkörpert Toshiro Yoshiaki aka Daito in Spielbergs neuem Sci-Fi-Abenteuer und drückt nun seine Bewunderung für den ‚Jurassic Park‘-Regisseur aus.

Win Morisaki gestern in London. WENN.com

Denn Morisaki ist einer seiner größten Fans und mit dem Dreh von ‚Ready Player One‘ ging für ihn ein Traum in Erfüllung. In einem Interview mit ‚BANG Showbiz‘ bei der Europa-Premiere am Montag (19. März) im Vue Cinema in London verrät er: „Es war ein großer Traum. Wie ein großer, großer Traum. Steven war sehr warmherzig, sehr verständnisvoll und hat uns gut fühlen lassen und behaglich und er ist wie ein Opa für mich, weil er mich jeden Morgen umarmt hat. In der japanischen Kultur umarmt man sich nicht und so ist es mein erstes Mal gewesen, dass mich ein Regisseur umarmt. Ich war überglücklich.“

Schatzsuche in einem virtuellen Universum

Insgesamt zeigt sich die gesamte Besetzung begeistert von dem legendären Regisseur. Der Sci-Fi-Film basiert auf Ernest Clines gleichnamigen Bestseller. Er spielt im Jahre 2045, in der die Welt in Trümmern liegt. Aus diesem Grund suchen die Menschen Rettung in OASIS, eine virtuelle Realität. Nach dem Tod des Erfinders dieser Fantasy-Welt, überlässt er sein Erbe der Person, die das versteckte Osterei findet. Eine halsbrecherische Schatzsuche in diesem Universum beginnt.

„Ready Player One“ startet am 5. April in den deutschen Kinos.

Win Morisaki Zweiter von links. Foto: Warner Bros. Pictures