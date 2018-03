Echosmith: "Over My Head" auf dem Weg zur neuen Clubhymne?

Mittwoch, 21. März 2018, 22:20 Uhr

Wer war nochmal Echosmith? 2013 hatten sie mit „Cool Kids“ – völlig zurecht – durchschlagenden Erfolg. Die Single der Geschwister aus Los Angeles wurde hierzulande sogar mit Gold veredelt.

Foto: Nate Hoffman

Seit letzter Woche gibt es nun die neue Single „Over My Head“ von Echosmith zu hören. Und gestern veröffentlichte die Band das zugehörige Video. Es die erste Veröffentlichung des Geschwistertrios, seit sie sich Ende des letzten Jahres zurück ins Studio begaben.

Ein unwiderstehlicher, von Synthies getragener Refrain umrahmt von markanten Drum-Beats – auf „Over My Head“ präsentiert die vielfach Platin-ausgezeichnete Alternative-Popband ihren bisher reifsten Sound. Der Track ist zugleich der erste Vorbote des neuen Albums von Echosmith, das diesen Sommer erscheinen wird.

Debüt 2013 – von der Kritik gefeiert

„Over My Head“ folgt auf die EP „Inside A Dream“, mit der Echosmith Ende September ihre mit Spannung erwartete Rückkehr feierten, nachdem ihnen 2013 mit ihrem Debütalbum „Talking Dreams“ der Durchbruch gelungen war, das unter anderem den international vielfach Platin-dekorierten Hit und das Platin-ausgezeichnete „Bright“ enthielt.

Die jüngste EP „Inside A Dream“ erntete Kritikerlob u.a. von Billboard, Vulture, MTV und Substream Magazine und fügte sich damit nahtlos in die Liste begeisterter Rezensionen von Elle, Rolling Stone, Teen Vogue, Nylon und weiteren ein.

Foto: Warner Music

Seit der Echosmith Bandgründung 2009 haben die Geschwister Sierotas – Sydney (Gesang/Keyboard), Noah (Gesang/Bass) und Graham (Drums) quer durch die USA und Europa ausverkaufte Konzerte vor tausenden von Zuschauern gespielt und stehen nun also mit der neuen Single in den Startlöchern, an alte Erfolge anzuknüpfen.