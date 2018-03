Shawn Mendes meldet sich mit neuem Song zurück

Mittwoch, 21. März 2018, 20:25 Uhr

Shawn Mendes veröffentlicht am Donnerstag (22. März) seinen neuen Song ‚In My Blood‘. Der kanadische Pop-Star änderte kürzlich seine Profilbilder auf Instagram, Twitter und Facebook zu bunten Quadraten.

Foto: FayesVision/WENN.com

Zwei der besagten Quadrate besitzen die selbe Farbe und einer von ihnen ist pink. Diese mysteriöse Nachricht des Sängers versetzt die rund 17,8 Millionen Instagram-Follower des Sängers in einen Ausnahmezustand. Dass Mendes an neuer Musik arbeitet ist schon länger unter seinen Fans bekannt, nur das Erscheinungsdatum war bisher unbekannt.

Doch das änderte sich schlagartig nach dem Instagram-Post des Sängers am gestrigen Dienstag (20. März). Der besagte Post zeigte einen der bereits bekannten Quadrate mit einem Blumenstrauss in der unteren rechten Ecke des Bildes und einem mittigen Schriftzug, der ‚In My Blood‘ lautete.

Letztes Album erschien vor 2 Jahren

Neben dem Bild schrieb Mendes in fünf simplen Worten „#InMyBlood 22. März“. Bereits zwei Wochen zuvor teilte der 19-jährige ‚Stitches‘-Sänger ein Foto aus seinem Strandurlaub, auf dem er oberkörperfrei auf einer hölzernen Schaukel sitzt. Die Bildunterschrift lautete „Bald kommt das Album“. Das letzte Album von Mendes trug den Namen ‚Illuminate‘ und erschien vor knapp zwei Jahren. Nach besagtem Album lag es dem Sänger jedoch erstmal am Herzen, seine „musikalische Richtung zu finden“, indem er einige Musikgenres erforschte. So teilte der Sänger seinen Fans mit, dass er in letzter Zeit einige ‚Old School‘-Rocker angehört habe, neben Michael Jackson. Er versuche einfach, neue Dinge für sich zu entdecken.