Ana Ivanovic: Neues Baby-Foto von Hunderttausenden bejubelt

Donnerstag, 22. März 2018, 9:45 Uhr

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sind ja seit letzten Sonntag im Baby-Glück: Nun bedanken sich die beiden Sportler mit einem Foto für die Glückwünsche aus aller Welt.

Bastian und Ana sind von ziemlich Liebe umgeben. Foto: Jörg Carstensen

Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic (30) hat sich mit einem neuen Bildchen ihres kleines Sohnes für die zahlreichen Glückwünsche zu dessen Geburt bedankt. Die Ehefrau von Fußballspieler Bastian Schweinsteiger (33) postete am Mittwoch (Ortszeit) bei Instagram ein Bild, auf dem das Baby ihren Zeigefinger mit seiner kleinen Hand umgreift. „Vielen Dank euch allen für die lieben Worte und die Segenswünsche“, schrieb die ehemalige Weltranglistenerste aus Serbien dazu. „Wir sind alle glücklich, gesund und von so viel Liebe umgeben“.

Ein Beitrag geteilt von Ana Ivanovic (@anaivanovic) am Mär 21, 2018 um 2:04 PDT

Glückwünsche aus aller Welt

Der Post sammelte bis Donnerstagmorgen MEZ schon mehr als hunderttausend „Likes“. Der Junge, dessen Name noch unbekannt ist, kam am Sonntag zur Welt. Die Social-Media-Accounts der jungen Familie waren daraufhin mit Glückwünschen aus aller Welt überschwemmt worden.

Ein Beitrag geteilt von Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) am Mär 20, 2018 um 8:32 PDT

Und was macht Basti? Der geht schon wieder beruflichen Terminen nach. Gestern postete er ein Foto mit dem Schweizer Tennisstar Roger Federer und dem ehemaligen australischen Tennisspieler Rod Laver, der neben Federer als einer der besten Spieler aller Zeiten gilt. Dazu schrieb er: „Es war großartig, zwei Tennis-Legenden in Chicago, @rogerfederer und Rod Laver, zu treffen. Alles Gute für den Laver Cup im September in Chicago“. (dpa/KT)