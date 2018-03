Anna Ermakova: So feiert sie heute ihren 18. Geburtstag

Donnerstag, 22. März 2018, 11:53 Uhr

Es ist wohl Deutschlands berühmteste Promi-Tochter: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova ist volljährig geworden. Ihren Geburtstag feiert sie aber offenbar zunächst nur mit ihrer Mutter.

Sie geht heute nur mit Mutter Angela essen. Foto: Horst Ossinger

Aus ihrem heutigen Ehrentag hat sie keine große Sache gemacht. Sie wollte ihn nach eigenen Worten im kleinen Kreis begehen. „Nach der Schule werde ich mit meiner Mutter zu Abend essen und dann mit meinen Freunden feiern“, sagte sie in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“. Über ihren berühmten Vater (50) sprach sie dabei nicht.

„Das war oft sehr gewöhnungsbedürftig“

Der Sender interviewte die 18-Jährige am Donnerstagmorgen im Haus ihrer Mutter in London. Sie habe bisher noch keine Geschenke oder Glückwünsche erhalten, erklärte sie auf Nachfrage von Moderator Wolfram Kons. „Meine Freunde sind aber auch noch gar nicht wach“, so Ermakova. In London war es zum Zeitpunkt des Gesprächs erst kurz nach sieben Uhr.

Ein Beitrag geteilt von Anna Ermakova (@annaermakova1) am Mär 12, 2018 um 11:17 PDT

Vom Fernsehsender bekam die 18-Jährige schließlich eine Geburtstagstorte und sogar Fahrstunden geschenkt. Letzteres offenbar nicht ohne Hintergedanken. Bei dem Unterricht will RTL sie nämlich mit der Kamera begleiten.

Gestern bei ‚RTL Exklusiv‘ plauderte die Becker-Tochter dann aber doch über ihren Vater. „Gerade Kinder interessiert das überhaupt nicht. Eigentlich habe ich mich hier in London generell unbehelligt gefühlt. In Deutschland war das schon anders. Das war oft sehr gewöhnungsbedürftig“. (dpa/KT)