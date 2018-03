Beatrice Egli will für längere Zeit nach Australien

Donnerstag, 22. März 2018, 10:08 Uhr

Beatrice Egli war offenbar noch nie so happy wie jetzt. „Mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Das gibt mir ein großartiges, selbstsicheres Gefühl“, bestätigte die Schweizerin in einem Interview.

Foto: Becher/WENN.com

„Und weil ich mich mit mir selbst so wohl fühle, kann ich auch auf der Bühne noch mehr Energie geben“, jubelte sie der Musikzeitschrift „Meine Melodie“. Im Juni wird die Sängerin 30 Jahre jung – und als großes Geburtstagsgeschenk wünscht sie sich, irgendwann mal Zeit für einen längeren Urlaub in „Down Under“ zu haben. „Mein Traum ist es, Australien zu bereisen. Und das nicht nur für eine Woche. So lange dauert ja gefühlt schon der Flug“, schwärmt die sympathische Sängerin in „Meine Melodie“. „Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja schon bald!“

Ein Jahr fast von der Bildfläche verschwunden

Egli hatte im Mai 2013 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewonnen – und seitdem feiert sie mit zahlreichen Hits einen Erfolg nach dem anderen.

Nach der Veröffentlichung ihres Konzertalbums „Kick im Augenblick – Live“ hatte sich die vom malerischen Zürichsee stammende Sängerin ab Anfang letzten Jahres bis auf wenige Ausnahmen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich erst einmal auf sich selbst zu konzentrieren und ganz in Ruhe an neuen Stücken für ihr neues Album „Wohlfühlgarantie“ zu arbeiten.