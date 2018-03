Ellie Goulding Gast bei Prinz Harrys Hochzeit

Donnerstag, 22. März 2018, 11:40 Uhr

Ellie Goulding soll Gast bei Prinz Harrys Hochzeit werden. Die ‚Love Me Like You Do‘-Interpretin, die 2010 bereits bei der Hochzeitsfeier von Prinz William und Herzogin Kate einen Song zum Besten gab, soll offenbar auf der Gästeliste der Hochzeitsfeierlichkeiten ihres alten Kumpels im Windsor Castle im Mai stehen.

Ellie beim NYC Mareathon mit Lover Caspar. Foto: NYRR/WENN.com

Auch ihr Freund Caspar Jopling ist scheinbar mit von der Partie. Die 31-jährige Sängerin und der royale Spross sollten sich im Juni 2016 nach einem Polo-Spiel sogar mal etwas näher gekommen sein – was die zwei aber scheinbar nicht daran hindert, weiter gute Freunde zu sein. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Ellie ist immer noch gut mit Harry befreundet und freut sich natürlich sehr. Sie wird dieses Mal nicht auftreten, sondern feiert einfach nur die Hochzeit ihres Freundes. Prinzessin Eugenie ist auch eine gute Freundin von ihr, also passt sie gut rein.“

Hochkarätige Gästeliste

Auch andere Stars wie Elton John, der bekanntlich bei der Beerdigung von Harrys Mutter Diana sang, und angeblich die Spice Girls sollen bei der lang erwarteten Zeremonie als Gäste anwesend sein. Obwohl die Gästelisten sowie die Planung royaler Feierlichkeiten eigentlich unter Verschluss sind, ließ es sich Mel B nicht nehmen, ihre Einladung auszuplaudern. Sie verriet: „Ich gehe hin. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen. Wir fünf Spice Girls haben eine Einladung bekommen. Warum bin ich so ehrlich?“